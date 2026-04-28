新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。その密着企画「NO MAKE」で、六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりさんの“イマ”に独占密着した。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。現在かおりさんは、数子さんが晩年を過ごした京都の別邸と東京を行き来する生活を送っているとか。敷