東農大・勝亦陽一教授が推奨…内野守備に必要な基本動作が身に付く「遊び」守備練習で「もっと腰を落として」「足を広げてステップを踏んで」と指導しても、なかなか形にならない小中学生は多い。東京農業大学の勝亦陽一教授は、こうした内野守備に必要な基本動作を、言葉での指導ではなく「遊び」の設定によって自然に身につけさせる「ライン鬼」というメニューを推奨している。ルールはシンプルだ。逃げる側は複数人のチーム