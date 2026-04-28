東農大・勝亦陽一教授が推奨…内野守備に必要な基本動作が身に付く「遊び」

守備練習で「もっと腰を落として」「足を広げてステップを踏んで」と指導しても、なかなか形にならない小中学生は多い。東京農業大学の勝亦陽一教授は、こうした内野守備に必要な基本動作を、言葉での指導ではなく「遊び」の設定によって自然に身につけさせる「ライン鬼」というメニューを推奨している。

ルールはシンプルだ。逃げる側は複数人のチームでホームから一塁ベースを目指すが、通り道にはコーンを置いた2か所の関門が設けられ、それぞれに鬼が待ち構えている。鬼はこの決められた関門でしかタッチできない。

「この練習を観察していると、鬼役の選手は何も指示されていないのに、自然と姿勢を低くしてサイドステップを繰り返します。その方が素早く動けることを、体が勝手に理解するからです」

特筆すべきは、この遊びが「ボールに寄って止まる」という内野守備の核心部分を網羅している点だ。一塁へ向かって走りながら鬼の動きを見極めて急停止し、再びステップを踏んで隙を突く。この一連の動きは、打球へ猛チャージをかけ、捕球の瞬間に足を刻んで形を作る内野手の動きそのものである。

さらに、この練習は「チーム戦」としての側面も持っている。一人では鬼に捕まってしまう場合でも、複数人が同時に動くことで敵の隙を突くなど、仲間や相手の動きを見た上での工夫が生まれる。

「上の年代になっても必要な細かい足の捌きが、遊びの中で楽しみながら育まれていく。教え込むのではなく、動きが引き出される環境を作ることが大切です」

指導者が声を荒らげることなく、子どもたちが夢中で駆け回る中で守備の基本が身につく。勝亦教授が提案するライン鬼は、技術習得への最短距離は意外にも「遊び」の中にあることを教えてくれる。（First-Pitch編集部）