ロハスは2点二塁打…ロブレスキーは6回無失点の快投【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合60打席ぶりの6号を含む今季初の1試合3安打をマークして勝利に貢献した。球団公式X（旧ツイッター）では、勝利後に恒例の“MVP投票”を実施。大谷は惜しくも選外となり、「ショウヘイじゃないの