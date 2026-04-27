ロハスは2点二塁打…ロブレスキーは6回無失点の快投【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合60打席ぶりの6号を含む今季初の1試合3安打をマークして勝利に貢献した。球団公式X（旧ツイッター）では、勝利後に恒例の“MVP投票”を実施。大谷は惜しくも選外となり、「ショウヘイじゃないの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 2. 村田製作所 データ9万件が流出
- 3. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 4. VTuber大手にじさんじ「国際情勢の影響」で通販価格値上げへ 一部例外も...「泣けてくる」理由に感動
- 5. ユニゾンの鈴木脱退 活動休止へ
- 6. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 7. 友人忘れる 俳優苦しむ記憶障害
- 8. 性被害を訴えた女性検事 辞職へ
- 9. 「ネッククーラー」捨て方に警告
- 10. 『ブラッククローバー』連載11年で物語クライマックス 5月発売号は一挙3話掲載でアスタVSユノの魔法帝決定戦
- 1. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 2. 友人忘れる 俳優苦しむ記憶障害
- 3. 性被害を訴えた女性検事 辞職へ
- 4. 「ネッククーラー」捨て方に警告
- 5. 「風呂キャン」しがちな人の特徴
- 6. 都心に巨大な虹 SNSに大量の写真
- 7. スーツケースに男児遺体 誘拐犯
- 8. はしか 26歳〜53歳は特に注意
- 9. 殉職隊員の式典に首相欠席で物議
- 10. 男児遺棄 母は「まだ生きてる」
- 1. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 2. セクシー女優 実家近くで撮影も
- 3. 「最高月収600万」→一文無しに
- 4. 美容室変えよう…男女で理由に差
- 5. 献血で貰った水筒 クセ強すぎ
- 6. 歯が折れる? 危険な悪習慣11選
- 7. 予算委員会 笑い声が唸り声に
- 8. 菅義偉氏が自民党総裁に決定
- 9. 資生堂 「TSUBAKI」手放したワケ
- 10. 「子育てクーポン」に母親激怒も
- 1. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 2. 数学の未解決問題 ChatGPTで解決
- 3. 米大統領「かなりイカれた男だ」
- 4. 米銃撃で「サラダマン」バスる
- 5. 中国で手作りパンが人気 理由
- 6. 中国のペット飼育 9千万匹放棄か
- 7. 朝のコーヒー 長寿の鍵と判明か
- 8. 米の暗殺未遂事件は「追い風」か
- 9. 韓国 2030年まで年金支出増加か
- 10. 人型ロボ、北京のコンビニで接客
- 11. 弾圧強化で高まる露国民の不満
- 12. 悪質なAIユーザー プロは注意
- 13. 銃撃事件の容疑者 AIに犯行相談
- 14. 「波のトンネル」の内側を撮った緊張感あふれる写真集
- 15. “ジャブローの情景”製作を追う、「プラモつくろう」最新回はガンプラ。
- 16. 【海外発！Breaking News】女性器に筆を挿して書道 「中国美術家協会」ベテラン前衛芸術家を追放
- 17. 中国人も驚いた「ブサイク建築」
- 18. ポケモンとたまごっちがコラボして「イーブイ×たまごっち」が発売、オリジナルの進化形態も
- 19. キュートな攻防…犬が友達の気を引くためにとった行動（動画）
- 20. ゲームの休憩誘導文 差が話題
- 1. 村田製作所 データ9万件が流出
- 2. 破産相次ぐ「オーナー商法」
- 3. 会員専用イオンラウンジの全貌
- 4. 日産の新SUV 発表まで秒読みか
- 5. 日立、純利益が過去最高8023億円
- 6. 本日の上場来高値更新 25銘柄
- 7. ジャングリア 新遊具に厳しい声
- 8. 東京ガス 46年ぶりに料金値上げ
- 9. 日産、営業損益500億円黒字に
- 10. 食用油、6月に再び値上げ
- 1. Amazonセールで注目のガジェット
- 2. カメラにマウントするマウント
- 3. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 4. コールマンがSALEに 4月30日から
- 5. 会話が自然に弾むAI翻訳イヤホン
- 6. 「docomo Starlink Direct」はどのスマホで何が使える？ 疑問まとめ
- 7. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 8. アシックス靴がAmazonでセールに
- 9. 【日曜版】綺麗に入れば気分爽快！『Paper Toss』【iPhone】
- 10. 本家SUNSOFTの上海が無料で遊べる！萌えな3姉妹が登場するパズルゲーム「上海☆娘 昆明3姉妹編」【Androidアプリ】
- 11. 撮影後に焦点を変更可能、Lytro社の新型カメラ
- 12. 韓国で"GALAXY S"が突然爆発
- 13. 2011年11月7日のヘッドラインニュース
- 14. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 季節を意識したレタッチ?
- 15. [InterBEE2015]エーディテクノブース：フィールドモニターシリーズや業務用マルチメディアディスプレイシリーズ、mabcoシリーズのほか、デジタルサイネージ用セットトップボックスなどを出展
- 16. アナゴさんのネタ画像を立体化、顔だけ外してコップのフチに飾ることも。
- 17. 「NiceHash」70億円の盗難被害か
- 18. 肌に貼れる伸縮自在ディスプレイ
- 19. スマホ版Googleアシスタントの表示がリニューアル。タッチでの操作性を改善
- 20. 「今、充電したいニーズ」に応える！東京メトロがモバイルバッテリー・レンタルサービス「充レン」の共同実証実験を開始
- 1. イカれてる 大谷6号に視聴者困惑
- 2. 尚弥vs潤人の下馬評を一刀両断
- 3. りくりゅう三浦即答「ないです」
- 4. 大谷の6号 キャッチ失敗で後悔
- 5. 球団別「球界年俸」ランキング
- 6. 八千代松陰（千葉） 選手同士の会話が生んだ結束力【前編】
- 7. 鷹3連勝で首位固め、西武栗山通算100号で2位浮上、ハム5連敗で3位転落…11日パ・リーグは？
- 8. アーセナル、リーグ制覇へ必要な補強ポジション 現地解説が指摘「左SBと偉大なアタッカー」
- 9. 相次ぐバット直撃 軽量化が原因?
- 10. 羽生結弦の器具を…高橋さん回想
- 11. 阪神・佐藤輝明 日曜日に一発出れば17連勝 虎の子V弾で首位浮上 藤川監督に通算100勝贈った
- 12. SB・イヒネ・イツアを登録抹消
- 13. なんとなく打つ 苦手克服のコツ
- 14. 始球式にトラウデン 美貌に注目
- 15. 元なでしこ 岩清水梓が現役引退
- 16. 元ラグビー日本代表監督が死去
- 17. NPBが巨人-中日戦の公式記録訂正
- 18. 佐々木朗希が始球式に招待した少年の存在「お互いに頑張っている」 出会った４年前は白血病で長期療養中、ドジャースタジアムで再会
- 19. 昨季中学日本一の立役者…飛び級15歳DF竹内悠三(名古屋U-18)は常連組としてU17アジア杯へ「一つ上の代表で結果を残さないと上には行けない」
- 20. 最敬礼した騎手に賛辞の声相次ぐ
- 1. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 2. VTuber大手にじさんじ「国際情勢の影響」で通販価格値上げへ 一部例外も...「泣けてくる」理由に感動
- 3. ユニゾンの鈴木脱退 活動休止へ
- 4. 『ブラッククローバー』連載11年で物語クライマックス 5月発売号は一挙3話掲載でアスタVSユノの魔法帝決定戦
- 5. バンクシー正体特定か 失望の声
- 6. 略して「イケオジ」及川光博「ちょっといけ好かない元王子」体内年齢は？４年後“還暦ミッチー”
- 7. 中居正広氏に預金取り崩し報道
- 8. 環奈「紅白衣装」めぐる噂を否定
- 9. 「HATTALLICA」リーダーが死去
- 10. 『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』終映へ 新たな特典発表！5月1日から配布
- 1. 「日本終わったな!」電車で怒号
- 2. 40〜50代が意識したいGUコーデ
- 3. 「レンタル彼女」を始めた理由
- 4. ハッピーセットにサンリオグッズ
- 5. 【4月の開運壁紙】恋愛運は「アイスクリーム」、金運は「ご神木」の画像で運気アップ！
- 6. 「サレ妻」に共通する3つの特徴
- 7. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 8. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?
- 9. ファミマ リピ買い続出の予感
- 10. ユニクロの頼れる羽織りアイテム
- 11. 千賀健永 愛用の化粧水を紹介
- 12. 「薬屋のひとりごと」カフェ開催
- 13. 人気占い師が教える「最強の色」
- 14. 「美容室帰りの髪が続く」名品
- 15. 武蔵小杉に謎の発光体？ 1日5分だけ立ちのぼる「光」の正体とは
- 16. 髪色の物足りなさを解消！チェックしておくべき2016年人気確実な『ヘアカラー術』まとめ
- 17. ANNA SUI おすすめリップ！
- 18. 【第2回】ほぼほぼ明石家さんまさん!?が黙っておけない！「アニサキス」
- 19. 贈り物や、自分へのご褒美にも！ フレーバー茶に限定茶葉、レトロかわいいパッケージデザイン…とっておきの日本茶を買うならこの3軒。
- 20. あの恋コスメが2/8リニューアル♡「ルナソル ジェミネイトアイズN」をレビュー！新処方のジェミネイトカラーで、より高貴で印象的な目元を叶える