ガンバロウズのエース、テイブリオン・ドーソン選手がB3レギュラーシーズンで、得点王と年間ベスト5に初めて選ばれました。ガンバロウズ3年目のテイブリオン・ドーソン選手は、アメリカ出身の29歳。レギュラーシーズンでは51試合に出場し、スリーポイント成功率はリーグ3位の40・61％。1試合平均リーグトップの21.29得点をあげ、エースとしてチームをけ