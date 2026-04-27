12試合60打席ぶりの一発…1試合3安打の活躍【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合60打席ぶりの6号を含む今季初の1試合3安打をマークして勝利に貢献した。“長きスランプ”を経て、地元メディアは確かな復調気配を感じているようだ。大谷はこの日、過去10打数1安打3三振に抑えられて