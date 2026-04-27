ファムは3月28日にメッツとマイナー契約→4月14日にメジャー昇格メッツがトミー・ファム外野手にDFA（事実上の戦力外）を宣告したと26日（日本時間27日）、地元紙「ニューヨーク・ポスト」でメッツ番を務めるマイク・プーマ記者が伝えた。ファムは3月27日（同28日）にメッツとマイナー契約。4月13日（同14日）にMLB契約（昇格）を結んだが、それからわずか13日でDFA報道が出たことになる。メッツはここまで9勝19敗でナ・リー