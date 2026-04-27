ファムは3月28日にメッツとマイナー契約→4月14日にメジャー昇格

メッツがトミー・ファム外野手にDFA（事実上の戦力外）を宣告したと26日（日本時間27日）、地元紙「ニューヨーク・ポスト」でメッツ番を務めるマイク・プーマ記者が伝えた。

ファムは3月27日（同28日）にメッツとマイナー契約。4月13日（同14日）にMLB契約（昇格）を結んだが、それからわずか13日でDFA報道が出たことになる。

メッツはここまで9勝19敗でナ・リーグ東地区最下位に低迷。負傷したフアン・ソトの“穴埋め”として獲得されたが、9試合に出場して13打数無安打、7三振だった。

38歳のベテランは、ホワイトソックス時代の2024年、本塁交錯した試合後に「人をボコボコにぶん殴れるように準備している」と言い放ち、過去にはゲームがきっかけで相手選手と口論となり平手打ちするなど“球界の問題児”とされている。

ファンからは「引退するときがきた」「なぜMLBにいるのかわからなかった」「お前は役立たずだった」「負け犬」「契約したのは時間の無駄だった」「いなくなってせいせいした」「間違いなく最低の選手」「引退してくれ」など厳しい意見が飛んだ。（Full-Count編集部）