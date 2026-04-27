安全機能がさらに拡充したダイハツ「ハイゼットトラック」2026年3月19日、ダイハツは「ハイゼットトラック」の一部改良を実施しました。生活に根差した軽トラックの進化について、ユーザーから寄せられた反響などを首都圏のダイハツディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツのロングセラー“軽商用車”「ハイゼットトラック」です！ 画像で見る（30枚以上）1960年11月にデビューしたダイハ