指揮官「シリーズを通してショウヘイは素晴らしい活躍をした」【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号ソロを含む、今季初の1試合3安打をマークした。デーブ・ロバーツ監督も「今日はショウヘイにとって非常にいい1日だった」と目を細めた。3打席目までは今永と対峙した。第1打席は四球、第2打席は右前