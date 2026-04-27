指揮官「シリーズを通してショウヘイは素晴らしい活躍をした」

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号ソロを含む、今季初の1試合3安打をマークした。デーブ・ロバーツ監督も「今日はショウヘイにとって非常にいい1日だった」と目を細めた。

3打席目までは今永と対峙した。第1打席は四球、第2打席は右前打、第3打席は打球速度108.8マイル（約175.1キロ）で右翼線に弾き返す“爆速”二塁打だった。そして5-0の7回無死から、左腕ミルナーのシンカーを打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度28度で左翼席へ運んだ。

指揮官は「風が吹いている中で、（球場の）最も深いところに本塁打を打った。左投手相手に二塁打も放った。時に左投手と対戦することで、（打撃の）状態が戻ったりする。昨日、今日と非常によかった。シリーズを通してショウヘイは素晴らしい活躍をした」と称えた。

大谷はサイクル安打に王手をかける活躍で、チームの2連勝に貢献。ロバーツ監督は「数日前に彼と話した。（大谷が打撃フォームの）始動の際に少しズレていることに気が付いたと言っていた。（修正したので）ここ数日の打席内容はファンタスティックだ。（投じられた）球に対しての認識、そしてスイング判断はここ数日素晴らしい」と復調の要因を語った。（Full-Count編集部）