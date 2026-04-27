年中夢球さんが語る…子どもの試合前日に保護者が発してはいけない言葉少年野球の大切な試合前日、保護者は我が子にどんな言葉を掛けるべきだろうか。野球講演家として全国各地を訪れ、多くの選手や保護者・指導者をメンタル面でサポートしている年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、保護者が自分の思いを発してはいけないと説く。大事な試合を翌日に控え、子どもの心は期待と不安が交錯しているはず。そんな時に、「期待