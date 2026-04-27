今季初の1試合3安打【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号を含む、今季初の1試合3安打をマークした。「昨日あたりからちょっとずつ良くなっていると思うので、もうちょっと我慢しながら」と話した。（Full-Count編集部）