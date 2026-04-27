元中日・森野将彦氏が伝授…打力アップに直結する“良い素振り”練習では良いスイングができるのに、試合になると崩れてしまう。そんな悩みを抱える選手は多いのではないだろうか。中日で21年間プレーして通算1581安打、165本塁打をマークし、打撃コーチも務めた元中日・森野将彦氏は、フォームの安定を図り実戦での再現性を高めるための効果的な素振りを紹介している。素振りの最大の利点について、森野氏は「ボールがないか