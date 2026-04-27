佐々木は今季初の6イニング目…5回0/3を4失点で初勝利【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦で6回途中4失点の粘投を見せた。今季初の6イニング目に向かう直前、大谷翔平投手の“さりげない気遣い”が中継映像に映ると、「本当に優しい」「素敵」とファンも感動した。不安定ながらも粘りの投球だった。2回には鈴木誠也外野