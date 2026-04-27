佐々木は今季初の6イニング目…5回0/3を4失点で初勝利

【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦で6回途中4失点の粘投を見せた。今季初の6イニング目に向かう直前、大谷翔平投手の“さりげない気遣い”が中継映像に映ると、「本当に優しい」「素敵」とファンも感動した。

不安定ながらも粘りの投球だった。2回には鈴木誠也外野手に先制4号ソロを被弾するなど、計3本の本塁打を献上した。それでも、打線の援護もあって5回を投げ切って勝利投手の権利を手にした。すると、ベンチでは“先輩”の大谷がそっと近づいてきた。

大谷は佐々木を見つけると、お尻付近を左手でポンと叩いて激励。佐々木はニコっと笑顔でお辞儀した。少し安堵した表情で、二人はコミュニケーションを取っていた。

佐々木はその後、今季初めて6イニング目のマウンドに上がった。四球と安打でピンチを招いて無念の降板となったが、ウィル・クライン投手が抑えて失点はつかず。5回0/3を7安打4失点、5奪三振1四球。今季最多の99球（ストライク66球）を投げて最速は98.5マイル（約158.5キロ）だった。防御率は6.35。

ファンが注目したのは、大谷が佐々木をリラックスさせた振る舞いだった。「いい先輩たちだ」「ロウキがショウヘイとヤマのそばで励ましてもらって、本当にうれしいよ」「優しいね」「こういのが大好きだ」「最高の環境」「こういうところが、たまらなく好き」「やっぱり良いね 大谷と佐々木」「嬉しかったでしょう」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）