ロバーツ監督が明言ドジャース・大谷翔平投手の次回登板は28日（日本時間29日）の本拠地・マーリンズ戦で先発することが決まった。デーブ・ロバーツ監督が26日（同27日）の報道陣の取材で明らかにした。今季初めて中5日での登板となる。前回22日（同23日）の敵地・ジャイアンツ戦では「1番・投手」で投打同時出場し、6回7奪三振、5安打無失点と好投。勝ち負けは付かなかった。一方、打撃では4打数無安打だった。ロバーツ監督