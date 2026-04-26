8回の代打で右翼越えの適時打を放った直後に負傷■中日 3ー0 ヤクルト（26日・バンテリンドーム）中日の川越誠司外野手が26日、本拠地でのヤクルト戦で適時打を放った直後に負傷し、担架で搬送されるアクシデントが発生した。歓声から一転して悲鳴に変わった本拠地。そして、中日の相次ぐ離脱者にファンの嘆きは止まらない。中日が1点リードして迎えた8回、細川成也外野手が貴重な追加点を放ち、なおも2死三塁の好機で川越が代