JR氷見線は、きょう午後4時すぎに氷見駅で発生した普通列車の車両トラブルのため、高岡駅と氷見駅の区間で上下線とも運転を見合わせていましたが、午後６時半ごろ、運転を再開する見込みです。JR西日本によりますと、氷見駅を午後4時8分に出発する高岡駅行きの普通列車に、ブレーキを制御する装置の異常が見つかったため、現在、氷見駅と高岡駅の区間で上下合わせて普通列車4本の運転を見合わせています。運転の再開は、午後