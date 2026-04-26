ほぼ確実となった種市の長期離脱予感していたとはいえ、届いた“悲報”にファンの嘆きが溢れた。ロッテは26日、種市篤暉投手が左アキレス腱断裂の診断を受けたと発表。前日の試合、担架に乗って緊急交代していた右腕を襲った“悪夢”に、「まじかよ」「なんてこと…」とファンは悲痛な叫びを上げた。日曜午後2時過ぎ、球団からのリリースで今季飛躍が期待されていた27歳右腕の“重症”が明らかになった。種市は25日のソフトバ