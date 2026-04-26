地方球場で際立つ投手の実績と安定感プロ野球ではほぼ毎年、地方球場での試合が開催されている。本拠地球場に足を運ぶのが難しいファンにとって、プレーを間近で見られる貴重な機会である。今季は4月10日に県営大宮公園野球場で西武対ロッテ、16日には北九州市民球場でソフトバンク対楽天の試合が行われた。今後もパ・リーグでは11試合が予定されている。今回は地方球場でファンに夢を届けてきた選手や、今季試合が行われる球場