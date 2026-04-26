ロバーツ監督「ショウヘイがしっかり四球を選んだのは良かった」【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打2四球で打率.240となった。チームは12得点で大勝し、デーブ・ロバーツ監督は「長打もあったし、四球も選べていた。打線全体で良い内容だったと思います」と称えた。大谷は初回先頭、