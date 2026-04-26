米メディア報道レッドソックスが25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督を解任したと複数の米メディアが報じた。この日、敵地でのオリオールズ戦に17-1と大勝したが、勝率.370で最下位に沈んでいる現状に、球団が監督交代の決断をしたようだ。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が、自身のX（旧ツイッター）で解任報道について投稿。「レッドソックスはアレックス・コーラ監督とピーター・ファッツェ打撃コー