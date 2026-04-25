パ・リーグ3試合の結果パ・リーグ公式戦は25日、各地で3試合が行われた。リブワーク藤崎台球場ではロッテが5-0でソフトバンクに勝利した。ロッテは先発の種市篤暉投手が左足痛により初回2死三塁で緊急降板するも、急遽登板した八木彬投手が好投し3勝目を挙げた。打線は2回、佐藤都志也捕手の1号3ランなどで4点を先制。4回にも佐藤に2号ソロが飛び出し、ソフトバンク先発の上沢直之投手を攻略。ソフトバンクは計6安打無得点に終