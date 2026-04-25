11号はアルバレスに並ぶMLBトップ…年間68HRペース【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦でメジャートップタイとなる11号ソロを放った。驚異的なペースでアーチを量産する若き大砲に対し、地元ファンから再契約を望む声が殺到。しかし、試合前にGMが発した言葉にシカゴ市民はそわそわ。「早く契約延長して」と懇願して