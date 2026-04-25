2軍戦で美技を披露中日のクリスチャン・ロドリゲス内野手が25日、ナゴヤ球場で行われた巨人との2軍戦で華麗な美技を見せた。ボテボテのゴロにダッシュすると、ベアハンドで強烈な送球を一塁へ。ファンからは「こりゃスゲエ」「なんでファームにいんの？」と驚きの声があがっている。加入3年目のロドリゲスは「7番・遊撃」で出場。8回に巨人・鈴木が放った投手強襲の打球を右手で捕球し、そのまま一塁に投じてアウトを奪った。