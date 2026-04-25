4回に元巨人マイコラスから片手で右翼席へ運ぶ11号【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップタイとなる11号を放ち勝利に貢献した。年間68本塁打ペースでアーチを量産。対戦相手であるナショナルズの地元放送局からも驚きと称賛の声が上がっている。1点ビハインドで迎えた4回