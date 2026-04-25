2026年6月20日(土)から東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開幕する『細田守の原点/展』の前売券やオリジナルグッズセット券がe+で販売スタートしたほか、キービジュアルと監督コメントも公開された。【画像】「細田守の原点/展」キービジュアル。『サマーウォーズ』の夏希と健二が、入道雲の広がる空を見つめる■ 細田監督の机の上で再会する、真琴と千昭、健二と夏希、雨と雪『細田守の原点/展』キービジュアル。細田監督の机の