²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤À¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Ž¢Å·¹Ä²È¤Î"¹âµ®¤Êµ¤É÷"¤ò¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤Ž£¤ÈÃ²¤¯¥ï¥±
¢£±àÍ·²ñ¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´¤Å¤«¤¤
4·î17Æü¤ËÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë½Õ¤Î±àÍ·²ñ¤¬Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢Ìó1400¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±àÍ·²ñ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤¬¤ª¤·¤ã¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¾·ÂÔ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Â¼À¥¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿¶¤êÂµ¤ÎÂÓ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¼ÇÀ¸¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤«¤ì¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¤·¤ã¤¬¤Þ¤ì¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤¦Â¼À¥¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÍ¥¤·¤¯¥Þ¥¤¥¯¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¹Ä¹¡¤È¤¤¤¦¹âµ®¤Ê¤ªÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿Êª¤ò½¦¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í½êºî¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢µ¤ÉÊ¤Ë¿Í¡¹¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤«¤é¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤Å¤«¤¤¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î±àÍ·²ñ¤À¤±¤«¤é¤Ç¤â¡¢¹Ä¼¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿´¤¬À¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ïÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤À¯¼£¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Þ¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤ÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ö¤ê¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ò½ü³°¤·¤¿Í¿ÌîÅÞÁ´ÂÎ²ñµÄ
µî¤ë4·î15Æü¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ½°»²Î¾±¡¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¯ÅÞ¡¦²ñÇÉ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Á´ÂÎ²ñµÄ¡ÊÂåÉ½¼Ô¶¨µÄ¡Ë¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡£
ËÜÍè¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÈÇò»æ²óÅú¡É¤À¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄÊó¹ð½ñ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÄÏÀ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
ÁáµÞ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê²ÝÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¡¢ÌÜÀè¤À¤±¤Î¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¡×¤ËÏÀÅÀ¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áµÄÏÀ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ç¾¯»Ò²½¤Ê¤Î¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¹½Â¤Åª·ç´Ù¤òÊú¤¨¤ëº£¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊüÃÖ¤·¡¢¤½¤Î·ç´Ù¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ç¤½¤Î¼¡¤ÏÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈËµ·Ï¡É¤Ø¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸ÇÄê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï·ç´Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸ÇÄê²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¢£½÷À¹ÄÂ²¤ÎÌ¤Íè¤ò¡ÈÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤¦¤·¤¿ÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤È·ç´Ù¤Î¸ÇÄê²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤Ø¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÂÇ³«ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ÇÌµÃã¤Ê2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤À¡£
¢¹ÄÂ²¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¤ò¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢ÈïÀêÎÎ²¼¤Ë¹ÄÀÒ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµìµÜ²È¡×·Ï»ÒÂ¹¤Î¹ñÌ±ÃËÀ¤À¤±¤È¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Àè¤Î½°±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌó¤Ë¢¤ÎµìµÜ²ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ°Æ¤ò¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ç¤¤¤¿»ÑÀª¤À¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤ò¤Ï¤¸¤áº£¤Î¹Ä¼¼¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÆâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤¹¤Ç¤ËÅ¬Îð´ü¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤É¤Ê¤¿¤¬¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤´·ëº§¸å¤ÎÎ©¾ì¤¬ÉÔ³ÎÄê¤È¤¤¤¦Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¸å²ó¤·¡É¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¢£À¯¼£¤¬¤´·ëº§¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë
º£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤´¸øÌ³¤òÃ´¤ª¤¦¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤´·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¤«¡£
À¯¼£¤ÎÌµºö¡¦ÂÕËý¤Ç¡¢Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦¤Îº§°ù¸å¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ²þÀµ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¤´·ëº§¤ËÀ¯¼£¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£À¯¼£²È¤Ë¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¡¢ÈïÀêÎÎ²¼¤Ë¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤·¤¿µìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤Î¹ñÌ±ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µ¹ÄÂ²¤À¤Ã¤¿Êý¤¬¹ñÌ±¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢80Ç¯¶á¤¯²¿¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¡£º£¤µ¤éµÞ¤°ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤´¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£µìµÜ²È¤Ï¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«
À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÁÛÄê¤¹¤ëµìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¹ÄÅý¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤ÏÂ¿¿ô¤¤¤ë
¤³¤ì¤ÏµìµÜ²È·Ï¤ÎÆÃÄê¸Ä¿Í¤Î»ä¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼£·ûË¡²¼¤ÎÄÌÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡È¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ë¡É¤È¤Ï¡Ö¹ÄÂ²¥¿¥ë¿ÈÊ¬¥òÍ¥¹¥ë¼Ô¥Î¥ß¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÈþÇ»ÉôÃ£µÈ¡Ø·ûË¡»£Í×¡Ù ²þÄûÂè5ÈÇ¡¢¾¼ÏÂ7Ç¯¡Ë¡£¤µ¤é¤Ëº£¤Î·ûË¡¤Î¤â¤È¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¹ÄÅý¤ò¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡×Êý¡¹¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÍÎÏ¤Ê³ØÀâ¤¬¤¢¤ë¡ÊÎ¤¸«´ßÍº»á¡ØÅ·¹ÄË¡¤Î¸¦µæ¡Ù¾¼ÏÂ47Ç¯¡Î1972Ç¯¡Ï¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¸Êª³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È¹Ä¼¼¤Î·ì¶Ú¡É¤ò°ú¤¯¿Í¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¤Ë¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¤ò³°¤¹¤È¡¢¹ÄÅý¤Î°ÕÌ£¤¬ºÝ¸Â¤Ê¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î°úÍÑÊ¸¤Ë¡Öµì¹ÄÂ²¤Î»ÒÂ¹¡×¡ÊµìµÜ²È·ÏÃËÀ¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¶ÏÂ¸»»á¡×¡Ö´¼ÉðÊ¿»á¡×¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°¼Ô¤ÏÀ¶ÏÂÅ·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¯¸»»á¡¢¸å¼Ô¤Ï´¼ÉðÅ·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¯Ê¿»á¤ò¤µ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î»ÒÂ¹¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¡Ê¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¡¢Åì»³Å·¹Ä¡Ë¤Î¹Ä»Ò¤ä¤½¤Î»Ò¤¬ÀÝ´Ø²È¡Ê¶á±Ò²È¡¢°ì¾ò²È¡¢Âë»Ê²È¡Ë¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹ÄÊÌÀÝ²È¡×¤À¡£¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤Î·ÏÅý¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë·×»»¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡ÄÂë»Ê·Ï¤¬32Ì¾¡¢¶á±Ò·Ï¤¬9Ì¾¡¢°ì¾ò·Ï¤¬10Ì¾¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡×¡ÊÈ¬È¨ÏÂÏº»á¡Ø¿·Ä¬45¡ÙÊ¿À®29Ç¯¡Î2017Ç¯¡Ï1·î¹æ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃË·Ï¤Î·ì¶Ú¤Ê¤éµìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ëº£¤Î¹Ä¼¼¤Ë¶á¤¤¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945Ç¯¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤ë´Ö¤Ë14Ì¾¤¬¿ÃÀÒ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈóÃä½Ð»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ÄÀÒ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË·Ï¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¯ÃËÀ¤â¡¢2¿Í¡Ê¤È¤â¤Ëµì²ÚÂ²¤ÎÇì¼ß¡Ë¤¤¤¿¡£¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
¢£¼ÂºÝ¤Î·ì¶Ú¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¾¿Í¡×
¤â¤·¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¤ò³°¤»¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤â³§¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤È¡¢¿Æ¤ÎÂå¤«¤é°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ëµìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ëµìµÜ²È·ÏÃËÀ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤«¤é¤Î·ì±ï¤¬±ó¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤ÎÆâµ¬¤À¤Ã¤¿¡Ö¹ÄÂ²¤Î¹ß²¼¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ü¹Ô½àÂ§¡×¡ÊÂçÀµ9Ç¯¡Î1920Ç¯¡Ï¡Ë¤Ç¤ÏÈïÀêÎÎ²¼¤Î»ö¾ð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤ò»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
²¿¤·¤íÃË·Ï¤Ç¤Ï¿ò¸÷Å·¹Ä¡ÊËÌÄ«Âè3Âå¡Ë¤Î¹Ä»Ò¤Î±É¿Î(¤è¤·¤Ò¤È)¿Æ²¦¤«¤é¤Î·ì¶Ú¤À¡£Å·¹Ä¤«¤éÀ¤Âå¿ô¤Ç¤Ï20À¤Âå°Ê¾å¡¢Ç¯¿ô¤Ç¤Ï600Ç¯°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈïÀêÎÎ²¼¤Î¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤Þ¤ÇÌ¾Ê¬¾å¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¹ÄÂ²¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î·ì¶Ú¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¾¿Í¤Ë¶á¤¤¡£
¤½¤Î¾å¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ê1947Ç¯¡Ë¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë80Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¡£¿Æ¤ÎÂå¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ±´Ö¿Í¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµìµÜ²È·Ï»ÒÂ¹¤Î¹ñÌ±ÃËÀ¤ò¡Ö¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤À¤í¤¦¡£¤â¤·µ¿Ìä¤¬¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¹ÄÅý¡×¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÃÇÀä¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿¸»ÍêÄ«¤ÏÀ¶ÏÂÅ·¹Ä¤«¤é·ì±ï¤¬¤Á¤ç¤¦¤É10À¤ÂåÎ¥¤ì¤¿ÃË·ÏÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¡ÊµìµÜ²ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÀ¤Âå¤Î±ó¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¡Ë¡£¤â¤·¤½¤Î»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤Ç¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¿·¤·¤¤¡Ö¸»»á²¦Ä«¡×¤ÎÃÂÀ¸¤È¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤
Îò»Ë¾å¡¢¿Æ¤ÎÂå¤«¤é¹ÄÂ²¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÄÂ²¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÄÅý¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Á°Îã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡ÊµÜÆâÄ£½ñÎÍÉô¡Ø¹Ä¼¼À©ÅÙ»ËÎÁ ¹ÄÂ² »°¡Ù¡Ë¡£
Âé¸ïÅ·¹Ä¤ÎÂ¹¤Ç¸»¹âÌÀ¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿ÌÀ»Ò¤Ï¡¢À¹ÌÀ¿Æ²¦¤ÎÍÜ½÷¤È¤·¤Æ¡Ö½÷²¦¡×¤Î¿ÈÊ¬¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÂ¦¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÄÅý¤ò·Ñ¤°°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ùÁÒ»þÂå¤ÎÃéË¼¿Æ²¦¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¹ÄÂ²¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¬¡¢¸å¤«¤é¿Æ¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤º¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÎã¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉã¿Æ¤ÎÉ§¿Î²¦¤¬¹ÄÂ²¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ÄÀÒ¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¹ÄÂ²¤Ë¤â¤É¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡ÊÆüËÜ»Ë»ËÎÁ¸¦µæ²ñ´Æ½¤¡¦ÀÖºä¹±ÌÀ»áÃø¡Ø¡Ö²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹ÄÂ²¡ÙÎáÏÂ2Ç¯¡Î2020Ç¯¡Ï¡Ë¡£
¤É¤Á¤é¤âµìµÜ²È·ÏÃËÀ¤¬¡¢º§°ù¤â²ð¤µ¤º¤Ë¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀµÅö²½¤¹¤ëº¬µò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¹âµ®¤Êµ¤É÷¤Ï¼õ¤±·Ñ¤²¤ë¤Î¤«
·ÉµÜÅÂ²¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¤Î¡ÖÎáÏÂÎ®¡×¤Î¤´¸øÌ³¤ä¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¤´¸øÌ³¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÅÂ²¼¤Ø¤Î¶¦´¶¤ä´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤ÊÊô·Þ¤â³ÆÃÏ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÄ¾·Ï¤ÎÄ¹»Ò¡×¤È¤·¤ÆËÜÍè¡¢¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Êý¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È¤´¸¥¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤«¤é·É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¼¨¤¹¡£
¤·¤«¤·À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤½¤Î·ÉµÜÅÂ²¼¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤òÇ§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ë¡¢80Ç¯¶á¤¯¤âÌ±´Ö¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿²È¤ÎÂ¹À¤Âå¤ÎÃË»Ò¤ò¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¹ÄÂ²¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¤Ï¹Ä°Ì¤Î·Ñ¾µ»ñ³Ê¤Þ¤ÇÇ§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜËöÅ¾ÅÝ¤â¶Ë¤Þ¤ë¡£
°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ê¤Î¤ËÃË·ÏÃË»Ò¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¡×¤ËÌµ±ï¤Ê·ç´Ù¥ë¡¼¥ë¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¡¢Ä¾·Ï¡¿Ëµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤â¡¢¹Ä¼¼¡¿Ì±´Ö¤Î¶èÊÌ¤â¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´¶¼Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¡×¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹âµ®¤Êµ¤É÷¤ò¡¢¼¡Âå¤Î¹Ä¼¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹Ä¼¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÈþ¼Á¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÀÉðÅ·¹Ä°ÊÍè¤ÎÃË·Ï¤Î·ì¶Ú¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤«¤é·É°¦¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö1¿Í¤À¤±¤¬¹ÄÂ²¡×¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤ÎÉÔ¼«Á³
À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤ò¤¿¤·¤«¤Êº¬µò¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¶ËÃ¼¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¡×¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤ÇÌµÍý¤Ê¥×¥é¥ó¤À¡£
½÷À¹ÄÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡È¹ñÌ±¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é·ûË¡¡ÊÂè3¾Ï¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£³èÆ°¤Î¼«Í³¤ä½¡¶µ³èÆ°¤Î¼«Í³¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î¼«Í³¡¢¸ÀÏÀ³èÆ°¤Î¼«Í³¤Ê¤É¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢É×ÉØ¡¦¿Æ»Ò¤Ï°ìÂÎ¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½÷À¹ÄÂ²¤´¼«¿È¤È¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¹Ä¼¼¼«ÂÎ¤Î³èÆ°¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ûË¡¡ÊÂè1¾Ï¡Ë¤¬¹Ä¼¼¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÈóÀ¯¼£À¡¢¸øÀµÃæÎ©À¤Ê¤É¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½÷À¹ÄÂ²¤Ë¡Ö°ÛÎã¤Î²ÈÂ²¡×¤ò¶¯À©
¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡ÊÊÌ»á¡Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢É×ÉØ¡¦¿Æ»Ò¤ÇÀ«¡Ê»á¡Ë¤¬°ã¤¨¤Ð²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤äå«¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·À¯ÉÜ¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤Î¤´²ÈÂ²¤ÏÊÌÀ«¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¿ÈÊ¬¡×¼«ÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
ºÊ¡áÊì¿Æ¤À¤±¤¬¡Ö¹ÄÅýÉè¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤òÃ´¤¤¡¢¸¢Íø¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¡£É×¡áÉã¿Æ¤È»Ò¤Ï¡Ö¸ÍÀÒ¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÀ©Ìó¤äÀÕÌ³¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ÏÊÝ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¶áÂå°Ê¹ß¡¢¡È¹ÄÂ²¤Î²ÈÂ²¤Ï¹ÄÂ²¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¹ñÌ±¤Î²ÈÂ²¤Ï¹ñÌ±¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤êÊý¤¬Îã³°¤Ê¤¯´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆâ¿Æ²¦¡¦½÷²¦ÅÂ²¼Êý¤Ë¤À¤±Îã³°Åª¤Ë¡Ö°ÛÎã¤Î²ÈÂ²¡×¤ò¶¯À©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥é¥ó¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·ÉµÜÅÂ²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬°ìÈÌ¹ñÌ±¤È¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ËÌ±´Ö¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ã¤ï¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£°ãÏÂ´¶¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É
¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ï4·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÝ¼é·Ï¤Î½¸²ñ¤Ç¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤À¡£º§°ù¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹ÄÂ²¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Öº§°ù¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡×¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¡£
¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤ò¹ÄÂ²¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¹ñÌ±¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤â²ÄÇ½¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½÷À¹ÄÂ²¤À¤±¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤ò²õ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ñ²ñ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¡¢¤Î¤ªÁÆËö¤ÊÀ¯ÉÜ°Æ¤ò¤â¤È¤ËÏÀµÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬¾ï¼±Åª¤ÊÈ¿ÏÀ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÐ°Æ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ÄÇ°¤ÊÀ¯¼£¤Î¸½ºßÃÏ¤À¡£
¢£ºÃÀÞ¤·¤¿¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ
Á´ÂÎ²ñµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤ËÜÉô¡×¤ÎÄ¹ÉÍÇî¹ÔËÜÉôÄ¹¤«¤éÃíÌÜ¤¹¤Ù¤È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½÷ÀÅ·¹Ä¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾®Àô½ã°ìÏºÆâ³ÕÅö»þ¤Î¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡×¤ÎÊó¹ð½ñ¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Î2005Ç¯¡Ï11·î¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¼Â¸½¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¹Ä¼¼¤ËÃË»Ò¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ç¾¯»Ò²½¤È¤¤¤¦Á´ÂÎ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¸ÂÄê¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´Ä¹ÃË¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡Î2006Ç¯¡Ï9·î¡Ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¼Ô¤¬¤ï¤º¤«¤ª°ìÊý¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤³¤Î»þ¤Î²þÀµ°Æ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£ÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼¤Ë¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÂ§Åª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
º£¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤º¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÂÐÅª¡¦»ÃÄêÅª¤Ê¡ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¡ÈÆâ³Õ¤Î½õ¸À¤È¾µÇ§¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄ¹ÉÍ»á¤Ïµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§°Æ¡×¤ÎÍ×»Ý¤â¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ë¹ÄÂ²½÷»ÒµÚ¤Ó¤½¤Î»ÒÂ¹¤Î¹ÄÂ²¤ò´Þ¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç½ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·Ï¤ÎÄ¹»Ò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ëÂ¾¡¢¹ÄÂ²¤ÎÈÏ°ÏÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÍ×¤Î²þÀµ¤ò¹Ô¤¦¡×
¤³¤ÎË¡°Æ¤Ç¤Ï½÷ÀÅ·¹Ä¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç½ø¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡ÖÄ¾·Ï¤ÎÄ¹»Ò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þÀµ°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×µá¤á¤ëÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
1¥«·î¸å¤ò¥á¥É¤Ë³«¤«¤ì¤ë¼¡¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñµÄ¤ÇÅý°ì¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°Õ¸«¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢º£¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üÃæ¤Î·èÃå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢½°»²ÀµÉûµÄÄ¹4¿Í¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êÀ¯ÅÞ¡¦²ñÇÉ¤«¤é°Õ¸«¤òÄ°¤¯¤Î¤Ï¼¡²ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢½ÏµÄ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÅëí¤Ê´Ä¶¡×¤È¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤ò±£¤ìÌ¬¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤À¤±¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤òºî¤ë¡£¤½¤Î°Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Í¿ÅÞ¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¹ñ²ñ¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×¤È¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëº²ÃÀ¤¬¡¢Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌ±°Õ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Â¾¤ÎµÄÂê¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Å·¹Ä¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÁ±Åª¤Ê¼êË¡¤Ï¸·¤·¤¯¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Âà°Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¹Ä¼¼ÅµÈÏÆÃÎãË¡¤¬¤Û¤ÜÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¹¤¯¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤òÆ³¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤ò´ê¤¦Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¸¬µõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç»ö¤À¡£
----------
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÌÀ²÷¡ª ¹â¿¹·¿Ï¿¡×
----------
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë