イラストレーターのコリノさんの漫画「ガルガル期」がインスタグラムで1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む出産後の母親が、周囲にイライラしやすくなるという「ガルガル期」。出産したばかりの妻は、一緒に暮らす義父母から赤ちゃんを取り上げられてしまうことにストレスを感じていて…という内容で、読者からは「ガルガル期、共感です！」「理解のある旦那さまでうらやましい」「怒りにくい