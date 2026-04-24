進化を遂げた先発右腕とブルペンの柱「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」で初優勝を飾ったベネズエラ代表。その勢いは2026年のパ・リーグにも及んでいる。オリックスではベネズエラ出身のアンドレス・マチャド投手とアンダーソン・エスピノーザ投手がそろって投手陣を支える存在となっている。今回は両投手がNPBと米球界で記録した各種指標を基に、それぞれの進化を検証する。ブルペンの中軸としてWBC優勝に貢献したマチャド投手と