三振量産の剛腕…この日は「奪三振ゼロ」【MLB】パドレス 10ー8 ロッキーズ（日本時間24日・デンバー）パドレスのメイソン・ミラー投手は23日（日本時間24日）、敵地でのロッキーズ戦に登板し、1回を無失点に抑えた。いまだ防御率0.00と驚異的な投球を続ける右腕だが、この日は途切れてしまった驚異的な記録があり、ファンの注目を集めている。ミラーはこの日、パドレスが9回に5得点で逆転したこともあり、急きょ登板する形に