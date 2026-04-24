株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月24日（金）より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を期間限定で新発売する。■混ぜておいしい『パイナップル＆ワッフルサンデー』バーガーキングから、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」が新登