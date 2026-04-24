打っても打率.358…攻守に躍動する25歳■楽天 3ー2 日本ハム（23日・エスコンフィールド）日本ハムの奈良間大己内野手が23日、エスコンフィールドで行われた楽天戦で美技を見せた。安打性の打球に飛びつくと、難しい体勢から一塁へ送球。「出続けたらゴールデングラブ獲れるだろ」「メジャー級の好プレー」とファンから絶賛の声が殺到した。1点ビハインドの7回、2死走者から村林が放った中前へ抜けそうな打球に飛びついた。倒