都営住宅を始めとする公営住宅は、基本的に「住宅に困っている低額所得者」を対象に、低額の家賃で賃貸されます。一定の入居者資格を満たさなければ入居できません。 このように一定の入居制限がある公営住宅は、一般的な賃貸住宅と比較して、ルールが厳しい点もあります。今回のケースでは、仕事の都合で長期間公営住宅を使わなくなる相談者が登場します。 このようなケースでは、住宅を返還しな