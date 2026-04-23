防御率0.38でリーグトップに浮上【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回無失点の快投を披露したものの、味方の援護がなく3勝目はならなかった。この力投に対し、米メディアからは「ジャイアンツ打線を拷問にかけた」と、その支配的な投球内容を絶賛する声が上がっている。