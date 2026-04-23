5試合連発は1983年のロン・キトルに並ぶMLB記録【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連発となる10号を放った。球団タイ記録に並ぶ打棒爆発。一時の停滞を経て、チーム“15冠”と圧倒的な存在を見せている。7回無死一塁で迎えた第4打席、相手右腕トンプソンが投じた初球を完