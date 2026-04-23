6回5安打無失点も打線の援護なく今季3勝目はならず【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。勝敗は付かなかったものの、6回5安打無失点、7奪三振の力投を披露。打線の援護がなくチームは敗れ、自身の連続試合出塁も53でストップしたが、相棒のウィル・スミス捕手からは称賛の言葉が贈