ロッテはドラ1の毛利など4人を抹消23日のプロ野球公示で、ヤクルトはヘスス・リランソ投手の登録を抹消した。ここまで7試合に登板し、5ホールドで防御率0.00。1年目からブルペン陣を支える活躍を見せていた。リランソは、抑えを務めるホセ・キハダ投手とともに首位ヤクルトの原動力となっていた。7試合にリリーフ登板しセットアッパーとして活躍。6回2/3を投げて10奪三振で、奪三振率は13.50を記録するなど、力で相手打者を封