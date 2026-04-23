西口監督の9回続投打診に「思ったほど疲れてないんで行けます」■西武 3ー1 ソフトバンク（22日・ベルーナドーム）“ニュー光成”の快進撃は今後も続きそうだ。西武・高橋光成投手は22日、本拠地で行われたソフトバンク戦に先発し9回を3安打1失点。2023年7月25日にロッテ戦で完封して以来、3年ぶりの完投で今季2勝目（2敗）を挙げた。防御率は1.20でリーグ3位となり（成績は22日現在、以下同）、完全復活の狼煙を上げている。西