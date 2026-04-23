球団タイ＆ルーキーのメジャータイ記録となる5戦連発【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、球団タイ記録となる5試合連続の10号を放った。ア・リーグ単独2位に浮上する驚異のアーチ量産に対し、ウィル・ベナブル監督も「言葉が尽きてしまったよ」と最大級の賛辞を送っている。会心