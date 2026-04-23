新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・高野洸がプロデュースする“ゲーム×エンターテインメントショー”『ACTORS☆LEAGUE in Games 2026』を５月11日（月）17時より、「ABEMA PPV」にて独占生放送する。 『ACTORS☆LEAGUE』は「ライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！」という想いから発足した、俳優自らがプロデュースする新感覚エンターテインメントショー。2021年７月に第１