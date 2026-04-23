6回無失点の好投も3勝目ならず【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。バットでは4打数無安打に終わり、連続試合安打は球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁でストップ。チームは敗れて2連敗を喫した。試合後、自身のパフォーマンスを振り返った。圧倒的な投球