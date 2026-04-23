6回無失点の好投も3勝目ならず

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。バットでは4打数無安打に終わり、連続試合安打は球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁でストップ。チームは敗れて2連敗を喫した。試合後、自身のパフォーマンスを振り返った。

圧倒的な投球だった。初回2死一、二塁のピンチではシュミットをスイーパーで空振り三振に。その後は11者連続でアウトに仕留めた。6回は2死二、三塁の最大のピンチを招くも、シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、雄叫びを上げた。6回5安打無失点、7奪三振無四球の好投を見せた。最速100.6マイル（約161.9キロ）。防御率0.38、被打率.141はリーグ1位となった。

試合後、自身の投球を振り返り、「全体的に調子も良かったかなと思うんですけど。良いペースできてたので、7回までいければベストだったかなとは思います」と反省点も口にした。

一方で、バットでは結果を出せなかった。初回先頭、3回先頭と2打席連続で一ゴロに。5回1死は見逃し三振、8回無死一塁は力のない左飛に打ち取られた。昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁は53試合でストップした。周囲は悲しむ声もあるが、大谷自身は「特には気にしてないです」とさっぱりした様子。

「まあもちろん1番バッターなので、出塁することっていうのはもちろん大事ですし。ただ、感じよく打席に立っていれば伸びていく数字なのかなとは思うので。その感じがまだいまひとつ、今のところ打席の中で出てないのかなとは思います」と、打席で結果を残していてもなお、まだしっくりこないようだ。

53試合連続出塁はアジア人タイ記録だ。「光栄なことではありますけど、はい。今日からまた1からスタートできればいいですし。ここからまた続けられれば、シーズン的にはいいんじゃないかなとは思うので。今日でシーズンが終わるわけではないので、良くも悪くもその日その日で切り替えて。今日負けたのは負けたので切り替えて明日また頑張ればいいですし、まあ長いシーズン頑張りたいなと思ってます」と視線は前を向いていた。（Full-Count編集部）