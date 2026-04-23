敵地・ジャイアンツ戦で6回5安打無失点、バットでは4打数無安打【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。味方の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。バットでは4打数無安打に終わり、連続試合出塁は球団歴代2位に並ぶ53試合でストップ。チームは敗れて2連敗