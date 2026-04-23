敵地・ジャイアンツ戦で6回5安打無失点、バットでは4打数無安打

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。味方の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。バットでは4打数無安打に終わり、連続試合出塁は球団歴代2位に並ぶ53試合でストップ。チームは敗れて2連敗を喫した。

投手・大谷はゼロを並べた。初回2死一、二塁のピンチではシュミットをスイーパーで空振り三振に。2回から3イニング連続で3者凡退に仕留めた。初回2死一、二塁から11者連続アウトを奪った。5回1死一塁ではギルバートを空振り三振、ベイリーを力のない二ゴロに打ち取った。

最大のピンチは6回だ。チャップマンの二塁内野安打、デバースの右翼線二塁打で招いた6回2死二、三塁。シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。雄叫びを上げながら体を一回転。ガッツポーズを作った。6回5安打無失点、7奪三振無四球の好投を見せた。最速100.6マイル（約161.9キロ）。防御率0.38、被打率.141はリーグ1位となった。

バットでは結果を出せなかった。初回先頭、3回先頭と2打席連続で一ゴロに。5回1死は見逃し三振、8回無死一塁は力のない左飛に打ち取られた。昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁は53試合でストップした。

チームは両軍無得点で迎えた7回、2番手ドレイヤーがバイリーの左中間3ランを被弾。打線は4回1死二、三塁のチャンスを逸したのが痛かった。（Full-Count編集部）