ドライブデート中の渋滞はよくあること。イライラせずに、できれば楽しく乗り切りたいところです。そこで今回は、10代から30代の独身女性328名に聞いたアンケートを参考に「高速道路で大渋滞に巻き込まれたとき、車内の空気を和ませるための行動」をご紹介します。【１】「練馬」「湘南」など前後左右の車のナンバープレートを見てその街の印象を語る「地理が得意な男性と話すと面白い」（20代女性）というように、渋滞が長引いて