記事ポイント電算システムが新設部門で受賞生成AI導入から定着まで支援Google Cloud事業は2006年から展開電算システムが、Google Cloudのパートナー表彰で新設部門を受賞します。日本市場でのGoogle Workspaceと生成AIの導入支援、定着支援の実績が評価された受賞です。企業の業務変革を支える伴走型支援にも注目が集まります。 電算システム「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」受賞