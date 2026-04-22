1981年9月に設立され、創立45周年を迎えるファミリーマート（東京都港区）が、「45周年大感謝祭」を実施中。対象の「コカ･コーラ」商品と、「ファミチキ（骨なし）」といった対象のホットスナックを同時に購入すると、100円引きになるキャンペーンを行っています。【えっ？】意外な商品も？“100円”引き対象商品を一挙に見る！対象の「コカ･コーラ」は、「コカ･コーラ 500ミリリットル」「コカ･コーラゼロ 500ミリリットル