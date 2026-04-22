打球速度が証明する村上の規格外なパワー【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で打棒を披露した。4試合連続となる9号ソロを含む、自身2度目の1試合3安打をマーク。チームの大勝に大きく貢献するとともに、その驚異的なパワーで歴史に名を刻んだ。2回の第2打席で放った9号ソロは、右翼席へと一直線に突き刺さる